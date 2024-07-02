Генпрокуратура рассмотрит заявление о геноциде бывших орловцев

Оно поступило из Липецкой области.

Местная прокуратура требует привлечь к ответу виновных в преступлениях, совершённых фашистами в годы Великой Отечественной войны.

Сообщается, что под оккупацией находились 11 районов, позднее, в 1954-м году, ставших частью Липецкой области. Известно, что часть этих муниципальных образований в годы войны как раз находилась в составе Орловщины.

В частности, в Орловскую область входил Елец и Елецкий район, значительно пострадавшие от фашистов. Всего в 1954-м в состав Липецкой области включили 10 муниципальных образований, ранее относившихся к нашему краю.

Как сообщили в Генпрокуратуре России, общая сумма ущерба, причинённого фашистами Липецкой области, в переводе на современный курс рубля оценивается в 2 триллиона. Количество человеческих жертв – в три тысячи человек. Также около тысячи местных жителей были угнаны в рабство.

ИА «Орелград»