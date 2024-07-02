В Орле наказали «туалетного» курильщика

Житель Белгородской области попался на незаконном курении в поезде.

Транспортные полицейские города Орла привлекли к административной ответственности пассажира поезда дальнего следования «Москва – Курск». Им оказался 36-летний житель Белгородской области . на которого был составлен протокол за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака. Как пояснили в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, данный гражданин ранее уже неоднократно подвергался мерам административного взыскания, в том числе и за «нелегальное курение».

«В линейный отдел МВД России на станции Орел поступило сообщение о необходимости прибытия наряда транспортной полиции к поезду «Москва – Курск», где пассажир нарушает общественный порядок, – сообщили в ведомстве. – По прибытию состава на станцию Орел сотрудники патрульно-постовой службы полиции опросили проводника и пассажиров поезда и установили, что 36-летний житель Белгородской области в пути следования в туалетной кабине осуществлял курение табачного изделия».

Силовики пришли к выводу о том, что пассажир курением в туалете нарушил пункт 3 части 1 статьи 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствия потребления табака». Протокол на него транспортные полицейские составили по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).

В качестве наказания нарушителю выписали штраф. Его точная сумма не называется, однако известно, что санкции указанной статьи 6.24 КоАП РФ предусматривают наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1500 рублей.

ИА «Орелград»