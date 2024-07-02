Долг Орловской области составил 72% ее доходов

Правительство представило в облсовете окончательный вариант отчета о бюджете.

По состоянию на 1 января 2024 года государственный долг Орловской области сложился в объеме 23,848 миллиарда рублей, или 72,4 процента собственных доходов. Однако данный показатель соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, а в структуре госдолга нет задолженности по рыночным заимствованиям. Об этом сообщили член правительства Орловской области — руководитель департамента финансов Елена Сапожникова на заседании Орловского облсовета народных депутатов, «защищая» окончательный вариант отчета об исполнении бюджета региона за 2023 год.

«В соответствии с графиками, утвержденными дополнительными соглашениями о реструктуризации бюджетных кредитов, в 2023 году осуществлено погашение государственного долга на 467,6 миллиона рублей за счет собственных доходов региона», – следует из правительственного отчета. Напомним, ранее облсовет провел публичные слушания, участники которых высказали ряд замечаний и предложений. Тему долгов, например, затронул заместитель председателя парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам Александр Грачев.

«Наличие кредиторской задолженности и муниципального долга, которые на 1 марта 2024 года по всем муниципальным образованиям Орловской области составляли почти 6 миллиардов рублей, свидетельствуют о том, что проблема существует, однако решать ее нужно на всех уровнях власти, – цитирует его пресс-служба регионального парламента. – Особенное беспокойство уже не первый год вызывает финансовое положение муниципального образования «Город Орел».

Что касается отчета об исполнении бюджета, то он был утвержден депутатами. Согласно принятому решению, доходы бюджета за 2023 год составили 56,717 миллиарда рублей, а расходы – 58,413 миллиарда рублей. По сравнению с 2022 годом доходы увеличились на 4,566 миллиарда рублей, или на 8,8 процента, при этом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета были исполнены в сумме 32,952 миллиарда рублей. Расходы по сравнению с 2022 годом выросли на 5,703 миллиарда рублей, или на 10,8 процента.

ИА «Орелград»