В Орле ремонт дороги затруднил жизнь инвалида-колясочника

Прокуратура добилась исправления нарушений.

Их выявили в Хотынецком районе. Как оказалось, при капитальном ремонте автодороги «Болхов – «Орёл – Витебск»» были разрушены подъездные пути к двум частным домовладениям.

Дома находятся в Хотынце на улице Батова. В одном из них живёт инвалид-колясочник.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, в проездах отсутствовало асфальтовое покрытие. Зато присутствовал щебень крупной фракции, который серьёзно затруднял передвижение орловца с ограниченными возможностями.

Межрайонная прокуратура внесла начальнику «Орёлгосзаказчика» соответствующее представление. На данный момент нарушения устранены.

ИА «Орелград»