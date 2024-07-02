В Орле ремонт дороги затруднил жизнь инвалида-колясочника

2.7.2024 | 17:40 Медицина, Новости

Прокуратура добилась исправления нарушений.

Фото: ИА «Орелград»

Их выявили в Хотынецком районе. Как оказалось, при капитальном ремонте автодороги «Болхов – «Орёл – Витебск»» были разрушены подъездные пути к двум частным домовладениям.

Дома находятся в Хотынце на улице Батова. В одном из них живёт инвалид-колясочник.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, в проездах отсутствовало асфальтовое покрытие. Зато присутствовал щебень крупной фракции, который серьёзно затруднял передвижение орловца с ограниченными возможностями.

Межрайонная прокуратура внесла начальнику «Орёлгосзаказчика» соответствующее представление. На данный момент нарушения устранены.

ИА «Орелград»


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