На Орловщине открыли зернохранилище на 34 тысячи тонн

Это вторая очередь элеваторного комплекса АО «Орёл Нобель-Агро».

Первую очередь ввели ещё в 2018-м году. Тогда было построено 10 складов общим объёмом около 72 тысяч тонн хранения. Ёмкость самого элеватора составляет 30 тысяч тонн.

Вторая очередь, запущенная сегодня, рассчитана на 34,3 тысячи тонн зерна. В проект инвестировано около 240 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Андрей Клычков, принимавший участие в открытии, назвал данное событие значимым вкладом в продовольственную безопасность страны.

Сейчас в Орловской области общая мощность хранения зерна составляет 3 миллиона 300 тысяч тонн. В регионе действуют 27 элеваторов и хлебоприёмных предприятий, а также собственные хранилища сельхозтоваропроизводителей.

ИА «Орелград»