В Орловской области окончательно запретили продажу зажигалок подросткам

Областные власти продолжают борьбу со сниффингом.

Депутаты Орловского облсовета внесли изменения в региональный закон об административных правонарушениях. Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, тем самым сделан очередной шаг в борьбе с так называемым сниффингом. На предыдущем заседании облсовета был принят законопроект о запрете розничной продажи отдельной категории граждан (лицам, не достигшим возраста 16 лет) товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.

Но очередном заседании во втором чтении и окончательной редакции был принят законопроект, предусматривающий административную ответственность за продажу таких товаров подросткам. Административный штраф установлен в следующих размерах: для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей; для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Изначально планировалось, что поправки в закон вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Однако окончательной редакцией было установлено, что ужесточения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

«В подростковой среде распространяется такое явление, как «сниффинг», при котором состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов, входящих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения, в частности, используемых в баллончиках для работы портативных туристических газовых плит, зажигалок и др.», – следует из пояснительной записки к законопроекту.

Указанные вещества при вдыхании могут вызвать аритмию и остановку сердца, что с высокой степенью вероятности приводит к летальному исходу. Данное явление набирает популярность в подростковой среде, в том числе распространяясь через различные социальные сети, отметили депутаты. Товары, содержащие сжиженные углеводородные газы, не являются предметами, необходимыми ребенку в повседневной жизни, а наличие у несовершеннолетних права приобретать такие продукты объективно снижает возможность родительского контроля за их использованием.

Напомним, что 2024 год в России объявлен Годом семи на основании указа президента Владимира Путина. В этой связи распространение «сниффинга», а также других форм подростковой токсикомании ставит новые вызовы перед государством и обществом по предотвращению их распространения.

«Учитывая изложенное, введение в Орловской области запрета на продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, позволит предупредить распространение в подростковой среде такого негативного явления как «сниффинг», создаст необходимые условия для защиты детей от использования потенциально опасных товаров бытового назначения и будет способствовать сохранению здоровья детей и подростков в долгосрочной перспективе», – считают авторы законопроекта.

ИА «Орелград»