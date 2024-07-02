Орловчанке дали почти 10 лет колонии

Женщина распылила газовый баллончик в лицо сотруднику торговой сети.

Жительница Орла получила 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 20 000 рублей за серию магазинных краж и грабёж. Такое наказание она схлопотала по совокупности приговоров, вынесенных Железнодорожным и Заводским районными судами города Орла. Ее действия были квалифицированы по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража) и по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества с применением насилия не опасного для жизни или здоровья).

Как пояснили в пресс-службе Заводского районного суда, женщина зашла в торговый зал магазина «Магнит», решив украсть несколько товаров. Убедившись в том, что за ее действиями никто не наблюдает, она набрала с полок товары общей стоимостью 1370 рублей 33 копейки. Все это она сложила в свою сумку и прошла мимо кассы, не заплатив. Однако уйти незамеченной ей не удалось. На выходе из торгового зала ее заметил сотрудник магазина, который выбежал за ней на улицу и попытался ее остановить, потребовав возвратить похищенный товар.

«На требования сотрудника магазина гражданка не отреагировала, она оттолкнула его от себя и начала убегать, – следует из информации судебной пресс-службы. – Сотрудник магазина погнался за ней, остановил и преградил ей дорогу с требованием вернуть похищенное. После этого гражданка достала из кармана своей куртки газовый баллончик и распылила его содержимое в лицо сотруднику магазина. Сотрудник магазина перестал удерживать гражданку, чем она воспользовалась и скрылась с украденным товаром».

Вскоре та же орловчанка решила обворовать еще один магазин. На это раз она выбрала торговую точку «Порядок». Она взяла с полок различные товары на сумму 7842 рубля 48 копеек, которые спрятала под одежду и в свою сумку. Не оплатив товары, она покинула магазин. В первом случае ее действия были квалифицированы как грабеж, во втором – как кража, то есть тайное хищение чужого имущества. В судебном заседании подсудимая свою вину признала частично.

Ранее Железнодорожный районный суд вынес ей же обвинительный приговор по обвинению в сбыте наркотических средств в крупном размере. По совокупности женщина и получила суровое наказание. Впрочем, приговор Заводского районного суда еще в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

ИА «Орелград»