На Орловщине главу МУП «Коммунальщик» заподозрили в мошенничестве

Возбуждено уголовное дело.

Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Орловской области.

Предприятие работает в Свердловском районе. Дело возбуждено по третьей части соответствующей статьи УК (159) – мошенничество, совершённое с использованием служебного положения или в крупном размере. Максимальное предусмотренное наказание – штраф в полмиллиона рублей или лишение свободы на шесть лет.

Предварительно установлено, что орловчанка, возглавляющая предприятие, с 2021-го по 2023-й годы предоставляла в бухгалтерию поддельные товарные накладные. Их общая сумма потянула на 230 тысяч рублей.

Средства, якобы, брались на ремонт оборудования, принадлежащего предприятию. Однако в реальности такие работы не проводились.

В настоящее время в отношении подозреваемой проводится комплекс необходимых следственных действий. Дело возбуждено по материалам оперативной и розыскной деятельности Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области, а также на основании постановления прокуратуры.

ИА «Орелград»