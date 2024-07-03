На Орловщине главу МУП «Коммунальщик» заподозрили в мошенничестве

3.7.2024 | 18:00 Закон и порядок, Новости

Возбуждено уголовное дело.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Орловской области.

Предприятие работает в Свердловском районе. Дело возбуждено по третьей части соответствующей статьи УК (159) – мошенничество, совершённое с использованием служебного положения или в крупном размере. Максимальное предусмотренное наказание – штраф в полмиллиона рублей или лишение свободы на шесть лет.

Предварительно установлено, что орловчанка, возглавляющая предприятие, с 2021-го по 2023-й годы предоставляла в бухгалтерию поддельные товарные накладные. Их общая сумма потянула на 230 тысяч рублей.

Средства, якобы, брались на ремонт оборудования, принадлежащего предприятию. Однако в реальности такие работы не проводились.

В настоящее время в отношении подозреваемой проводится комплекс необходимых следственных действий. Дело возбуждено по материалам оперативной и розыскной деятельности Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области, а также на основании постановления прокуратуры.

ИА «Орелград»


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