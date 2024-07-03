Лежнев увольняется с должности советника Клычкова

Чиновник написал заявление по собственному желанию.

Об этом сам Лежнев объявил во время сегодняшнего заседания в областном суде. Инстанция рассматривала жалобу, поданную на продление его ареста.

Сергей Лежнев объяснил своё решение об увольнении несколькими причинами. «Первое – я хочу публично защищаться, а сегодня я лишён права защиты и права приводить свидетелей», – цитируют обвиняемого «Орловские новости».

Также Лежнев заявил, что хочет снять с себя моральную ответственность, которая прилагается к должности.

Облсуд оставил жалобу без удовлетворения. Лежнев останется в СИЗО как минимум до 24 августа. Напомним, что он обвиняется в соучастии в крупном хищении бюджетных средств.

ИА «Орелград»