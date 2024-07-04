Орловчанку осудили за летальное ДТП

С нее также взыскана компенсация в счет возмещения причиненного морального вреда.

Дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек, рассмотрел Глазуновский районный суд. Перед ним предстала гражданка по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Инцидент произошел в августе 2022 года.

Было установлено, что гражданка в тот день управляла автомобилем, находясь в состоянии опьянения. Она не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения. Затем автомобиль выехал на обочину во встречном направлении, после чего съехал в кювет, протаранил опору ЛЭП и опрокинулся на крышу. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пассажир получила травмы, не совместимые с жизнью. В рамках разбирательства прямая причинная связь ДТП со смертью потерпевшей была установлена.

«В судебном заседании подсудимая вину не признала, пояснив, что виновата только в том, что управляла автомобилем в нетрезвом состоянии, а потерпевшая физически вмешалась в процесс управления транспортным средством, поэтому и произошло ДТП, – сообщает пресс-служба районного суда. – Проанализировав представленные сторонами доказательства, допросив подсудимую, свидетелей, исследовав письменные материалы уголовного дела, суд пришел к выводу, что виновность подсудимой в совершении инкриминируемого ей деяния полностью доказана».

Суд учел данные о личности подсудимой, характере и степени общественной опасности совершенного ею деяния. Преступление, кстати, относится к категории тяжких. В качестве смягчающего обстоятельства было признано наличие на иждивении подсудимой двоих малолетних детей. В результате суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Также судом частично удовлетворены исковые требования о взыскании морального вреда. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИА «Орелград»