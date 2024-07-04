Желание прибраться назвали частой причиной пожаров

В Ливнах обсудили вопросы пожарной безопасности.

Начальник пожарно-спасательной части №7 Главного управления МЧС России по Орловской области Сергей Бурцев выступил на оперативном совещании, которое провел глава года Ливны Сергей Трубицин. Он доложил о работе подразделений Ливенского пожарно-спасательного гарнизона за первое полугодие 2024 года. Как сообщает администрация города со ссылкой на докладчика, за указанный период времени на территории райцентра произошло 23 пожара, в том числе 15 техногенных. Один человек на пожарах погиб 15, но в мэрии отмечают, что «есть определенное снижение показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года».

«Очень часто причиной возгорания является неосторожность людей, которые хотят навести порядок на участках возле своих домов, не соблюдая правила пожарной безопасности, пользуются поврежденными коммутационными аппаратами, электротехническими изделиями, оставляют без присмотра электроприборы, допускают хранение взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, газовых баллонов и других огнеопасных веществ и материалов в неположенных местах, применяют газовые приборы для обогрева помещений, оставляют малолетних детей без присмотра. Главный способ защиты от пожара – самому не стать его причиной», – подчеркнул Сергей Бурцев.

По его словам, важную роль играют профилактические мероприятия. Поэтому в городе на плановой регулярной основе проводятся акции по повышению уровня знания населения в сфере пожарной безопасности. Они направлены на недопущение возникновения пожаров и последствий от них. Профессиональным пожарным помогают и добровольцы. По оценкам докладчика, общая численность задействованных в добровольных пожарных командах и дружинах в Ливнах превышает 445 человек.

В частности, на совещании в мэрии был отмечен личный состав добровольной пожарной команды АО ГМС «Ливгидромаш», который на протяжении ряда лет «показывает высокие результаты, а также отстаивает честь нашего города на областных и федеральных соревнованиях».

ИА «Орелград»