День семьи, любви и верности отметят с размахом

В Орле стартовали праздничные мероприятия, которые растянуты на неделю.

Празднование Дня семьи, любви и верности стартовало в Орле. В рамках плана, утвержденного администрацией города, уже прошла первая из нескольких концертная программа в рамках Всероссийской акции «Поём всем двором», а также торжественное чествование попечителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников 9-х и 11-х классов муниципальных образовательных учреждений. Также в городе пройдут тематические литературно-познавательные часы, праздничные калейдоскопы, часы духовности, мастер-классы, игровые и музыкально-развлекательные программы, исторические экскурсы и акции.

Будут работать интерактивные площадки, игровые и спортивные программы, детская и молодежная дискотеки. Для детей проведут конкурс рисунков на асфальте. Также программой запланировано проведение городского праздника «Гимн любви», кинопоказ под открытым небом, интерактивная игровая программа для всей семьи «Дружная семья», интерактивная шуточная площадка «Пункт регистрации вечной любви», концерт солистов и творческих коллективов городского парка «О любви!» и праздничный концерт «Под сенью Петра и Февронии». Но основные мероприятия намечены на 8 июля, в частности, в этот день Орел присоединится к акции «Всероссийский парад семьи».

«Уже не первый год в этот праздничный день проходит Всероссийская акция – парад семьи, – сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. – В нем примут участие представители более ста городов, в их числе и город Орел. Поддержку Всероссийскому параду семьи оказывают общественные, социальные, спортивные организации, многодетные семьи города Орла, губернатор Орловской области и представители духовенства Орловской епархии».

В Орловской митрополии добавили, что 8 июля начнется все в 18.00 с молебна в Богоявленском соборе города Орла. В 18.30 жители и гости города смогут принять участие во флешмобе «Кольцо, ромашка, семья», а в 18.50 стать участниками и зрителями торжественного шествия – парада семьи – по территории Детского парка. В 19.00 всех желающих ждет праздничный концерт на летней сцене парка с участием творческих коллективов и солистов города Орла и Орловской области. Завершится празднование 9 июля заключительной концертной программой в рамках Всероссийской акции «Поём всем двором».

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ИА «Орелград»