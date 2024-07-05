В Орловскую область прибыл Сергей Степашин

Его встретил губернатор.

Клычков сделал это прямо на железнодорожном вокзале Орла. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Цель визита Степашина пока остаётся неизвестной. Однако по традиции он уже возложил цветы к мемориальной доске, установленной на главном здании вокзала. Она напоминает о председателях и почётных членах Императорского православного палестинского общества.

С 2007-го года Сергей Степашин является руководителем этой организации. Также несколько лет назад он возглавил попечительский совет компании «Фонд развития территорий».

В прошлом Степашин занимал должности премьер-министра России (в 1999) и руководил Счётной палатой (с 2000 по 2013), а также являлся депутатом Государственной Думы.

ИА «Орелград»