Детдом и Дом ветеранов вновь попытаются пустить с молотка

Утвержден перечень имущества, которое планируется приватизировать.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил список государственного имущества, которое планируется реализовать в рамках программы приватизации на 2024-2026 годы. Согласно распоряжению главы региона, продажа должна быть осуществлена в электронной форме на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене. Кстати, начальную цену продажи государственного имущества губернатор также утвердил для каждого лота.

Так, начальная цена в размере 6,77 миллиона рублей установлена для имущественного комплекса, расположенного в деревне Зубцово Ливенского района. На торги уже не в первый раз выставляется имущество бывшего Дома ветеранов, который несколько лет назад подвергся процедуре оптимизации. На тот момент в учреждении проживало всего 11 постояльцев. В состав лота вошел земельный участок общей площадью 18 976 квадратных метров с расположенными на нем объектами недвижимого имущества: два спальных корпуса, Здоровецкое отделение реабилитации, прачечная-морг, материальный склад, гараж, здание котельной и два газопровода высокого давления.

Также пустить с молотка предполагается здание детского дома в поселке Колпна. Оно оценено в 3,489 миллиона рублей. В состав данного лота входит земельный участок общей площадью 2719 квадратных метров, само здание детского дома, а также зеркало, которое уже не первый год власти пытаются продать вместе с имущественным комплексом. Кроме того, в деревне Малая Куликовка под Орлом выставлено на торги девять недостроенных коттеджей, к каждому из которых прилагается земельный участок общей площадью 1500 квадратных метров. Цены на эти объекты варьируются от 904 тысяч рублей до 1,38 миллиона.

В перечень приватизируемого государственного имущества включено еще несколько лотов. Губернатор постановил, что денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению в областной бюджет в полном объеме. Продавец, которым в июне 2024 года правительство Орловской области выбрало акционерное общество «Российский аукционный дом», свой процент также возьмет с победителя торгов.

ИА «Орелград»