Во Мценске на борьбу с мусором пустят миллионы рублей

Власти райцентра обновили программу создания мест накопления отходов.

Администрации Мценска актуализировала список мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города». Поправки внесены в соответствии с бюджетом на 2024 год и на плановый период 2025-2026 года. Согласно обновленной редакции, всего по программе запланировано финансирование в объеме 5,429 миллиона рублей, средства поступят из муниципальной казны.

Так, в 2024 году планируется выделить 2,09 миллиона рублей, в 2025 и 2026 годах – по 1,669 миллиона рублей. За период реализации программы планируется отремонтировать 32 площадки накопления твердых коммунальных отходов и создать еще 30 таких площадок. Кроме того, будет создано 10 площадок накопления крупногабаритных отходов, для которых закупят 13 бункеров. Запланировано проведение как минимум шести экологических акций по уборке несанкционированных свалок.

«Проблема сбора и вывоза твердых коммунальных отходов является одной из самых актуальных санитарно-экологических проблем города Мценска, – говорится в паспорте обновленной программы. – В 2022 году было создано три новых площадки с размещением на каждой трех контейнеров объемом 0,75 кубометра; отремонтировано восемь мест накопления твердых коммунальных отходов; создано две новых и отремонтировано четыре площадки накопления твердых коммунальных отходов».

Добавим, что в 2022 году за счет субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по государственной поддержке закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов во Мценске была осуществлена закупка 131 контейнера для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. По закону, площадки для мусора должны иметь всепогодный подъезд и быть оснащены твердым основанием и трехсторонним ограждением.

Из паспорта также следует, что «программа определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды, а также устанавливает перечень неотложных мероприятий по улучшению качества окружающей среды и уменьшению экологической нагрузки».

ИА «Орелград»