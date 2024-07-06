Муниципальное жилье проверили во Мценске

Отчет о результатах проверки представила городская КСП.

Проверку эффективности формирования, управления и распоряжения муниципальным жилым фондом города Мценска провела городская Контрольно-счетная палата. Проверяемый период охватил весь 2023 год. В ходе контрольного мероприятия было установлено, что в реестре муниципального имущества в жилом фонде города по состоянию на 1 января 2024 года числилось 921 помещение. В то же время согласно спискам, представленным отделом учета, распределения и приватизации жилья, на 1 января 2024 года в муниципальном жилом фонде числилось 832 помещения. Таким образом, расхождения реестра с данными отдела составили 9 жилых помещений.

КСП установила, что по восьми комнатам, расположенным в общежитии, начисление и взимание платы за наем управление по муниципальному имуществу не производит. Данные комнаты в общежитии не числятся в специализированном жилищном фонде Мценска. Вопросы возникли и к служебному жилью. Так, по девяти помещениям распоряжения об отнесении их к служебному жилому фонду к проверке не были представлены. По мнению КСП, в городе не ведется должный контроль за использованием служебного жилья.

В одном случае, например, был выявлен факт проживания гражданина в служебной квартире на улице Катукова. Но оказалось, что данный гражданин не имеет права на такое жилье, так как не относится ни к одной из категорий граждан, которым могут быть предоставлены служебные помещения муниципального специализированного жилищного фонда. Обратили внимание проверяющие и на то, что размер платы по договору найма может ежегодно индексироваться наймодателем в одностороннем порядке.

Правда, делать это разрешено не чаще одного раза в три года, за исключением ежегодной индексации размера платы за 1 квадратный метр жилого помещения. «Администрация города Мценска не воспользовалась правом ежегодной индексации платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, а также пересчетом размера платы за 1 квадратный метр жилого помещения, указанный в договоре найма по истечении 3-х летнего периода после 01.02.2017 г.», – говорится в отчете КСП

По итогам проверки управлению по муниципальному имуществу города Мценска было направлено представление, а информация о результатах контрольного мероприятия была направлена главе города Мценска, в Мценский городской Совет народных депутатов и в Мценскую межрайонную прокуратуру.

ИА «Орелград»