Орловец попал под уголовный суд после рыбалки

Вместо ловли рыбы мужчина занялся незаконным сбором урожая.

Свердловский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении жителя деревни Хлюпино. Мужчина был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Из материалов дела следует, что преступление он совершил в сентябре 2023 года. Мужчина отправился на рыбалку, облюбовав для этого реку Неручь на участке вблизи деревни Степановка. На берегу нашел пять кустов дикорастущей конопли, которая к тому времени выросла до 1 метра высотой. Мужчина растение узнал и решил прихватить их собой.

«Растения сорвал, чтобы высушить, измельчить и самому курить, – сообщает пресс-служба Свердловского районного суда. – Привезя домой растения, он положил их в сарай, расположенный на придомовой территории дома, где высушил. Примерно через три дня часть растений – листья и соцветия – он высушил, измельчил и хранил в стеклянных банках, а часть растений сложил в мешок и хранил в подвале».

В ходе следствия также было установлено, что подсудимый самостоятельно изготовил приспособление для курения марихуаны. Последнюю, с его слов, он употреблял, чтобы расслабиться, хотя и знал, что хранение и употребление наркотиков запрещено законом. Подсудимый признался, что никому про марихуану не рассказывал, а потому надеялся, что никто о его секрете не узнает.

Однако полиция, однажды нагрянувшая к нему домой, нашла и изъяла у «рыбака» 433,1 грамма готового каннабиса, а масса изъятых наркосодержащих растений составила 263,7 грамма, что является крупным размером с точки зрения закона. В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. В качестве смягчающего обстоятельства суд признал наличие малолетнего ребенка у подсудимого. В зачет последнему также пошло активное способствование расследованию преступления.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать исправление. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»