Под Орлом мужчину арестовали за брань

Житель Колпны неправильно повел себя в подъезде жилого дома.

Как сообщает пресс-служба Колпнянского районного суда Орловской области, местный житель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Его арестовали на четверо суток за то, что он неправильно вел себя в общественном месте, а именно в подъезде жилого дома. В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что мужчина, находясь в подъезде, громко кричал, размахивал руками, выражался нецензурной бранью в общественном месте в присутствии граждан.

«На замечания прекратить нарушение правопорядка не реагировал, чем нарушил общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, – пояснили в пресс-службе суда. – В судебном заседании лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, вину признало, в содеянном раскаялось. С учетом смягчающего ответственность обстоятельства, выразившегося в признании вины и раскаянии в содеянном, и отягчающего ответственность обстоятельства, выразившегося в повторном совершении однородного административного правонарушения, и иных обстоятельств дела, суд пришел к выводу о необходимости назначения в виде административного ареста».

По данным УМВД, в Орловской области за пять месяцев текущего года нарядами полиции и вневедомственной охраны Росгвардии на постах и маршрутах патрулирования было выявлено 130 человек, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. За отчетный период времени в регионе было составлено 597 административных протоколов по статье 20.1 КоАП РФ (факты мелкого хулиганства).

В целом же сотрудниками органов внутренних дел было выявлено 7873 административных правонарушения, без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства. Из них 1809 были квалифицированы по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте), 891 – по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения).

ИА «Орелград»