Под Орлом поручитель отсудил деньги у заемщика

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Свердловский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску одной местной жительницы к другой местной жительнице. Речь шла о взыскании денежных средств в порядке регресса. Истица указала, что в июне 2018 года она стала поручителем по чужому кредитному договору. Знакомая ей женщина заключила договор займа с СКПК «Взаимопомощь ККВ», сумма займа составила 100 000 рублей. Поручитель отвечала перед кооперативом за исполнение заемщиком своих обязательств.

Последняя заемные деньги не вернула, и кооператив потребовал деньги с поручителя. Женщина из своих средств выплатила кооперативу «сумму образовавшегося долга в размере 99 688,75 рубля». Затем она потребовала от заемщика вернуть ей указанную сумму. Однако та не отвечала ни на устные, ни на письменные просьбы. Кроме того, в иске женщина указала, что ей пришлось потратить 10 тысяч рублей на поездки в Колпну для решения вопроса по поводу образовавшегося долга. Также она понесла почтовые расходы, связанные с запросами необходимых документов, и потратилась на мобильную связь.

Как пояснили в пресс-службе Свердловского районного суда, в судебном заседании женщина исковые требования поддержала в полном объеме. Она пояснила, что ответчица поначалу погашала заем, но потом перестала платить. Судебным приказом мирового судьи образовавшаяся задолженность была взыскана с заемщика и поручителя солидарно. После этого приставы полную сумму долга взыскали с пенсии истицы. Позиция ответчицы осталась неизвестной, так как в судебное заседание она не явилась, о причинах неявки не сообщила.

Суд, оценив письменные доказательства, пришел к выводу об удовлетворении исковых требований. В ходе судебного разбирательства был установлен факт исполнения истцом в качестве поручителя обязательств по договору займа. Ответчица же не представила доказательств как самостоятельного погашения долга перед кредитором, так и возврата поручителю денежных средств. По решению суда, которое уже вступило в законную силу, ответчица должна вернуть поручителю сумму погашенной перед кооперативом задолженности.

ИА «Орелград»