Под Орлом чиновники «забыли» выдать субсидию на капремонт

Регоператор капремонта отсудил положенные ему бюджетные средства.

Любопытное дело рассмотрел Арбитражный суд Орловской области. Иск подала некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», а ответчиком выступил отдел поселковой работы администрации Хотынецкого района. Истец просил суд о взыскании с ответчика субсидии в сумме 600 000 рублей. Ответчик своего представителя в суд не прислал, но в отзыве на иск требования регоператора признал.

Спор был рассмотрен при отсутствии сторон, что допускается законом. Арбитражный суд, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства, пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме. Он установил, что ранее стороны заключено соглашение о предоставлении субсидии из местного бюджета регоператору на реализацию программы капитального ремонта общего имущества МКД.

Речь шла о капремонте двух конкретных многоквартирных домов, расположенных в поселке городского типа Хотынец. Региональная программа капремонта предусматривает возможность софинансирования работ с привлечением средств местных бюджетов. Заключенное сторонами соглашение предусматривало, что чиновники перечислят регоператору указанную выше сумму не позднее 31 декабря 2023 года. Иными словами, на каждый дом местные власти должны были выделить по 300 000 рублей.

Однако обязанность по перечислению субсидий в срок до 31 декабря 2023 года чиновниками не была выполнена. Причиной стало отсутствие средств в бюджете, хотя непонятно, зачем тогда заключалось соглашение. Поскольку чиновники не оспаривали тот факт, что деньги они не перечислили, суд иск удовлетворил и обязал отдел поселковой работы администрации Хотынецкого района перечислить регоператору капремонта субсидию в полном объеме – в сумме 600 000 рублей. Кроме того, на проигравшую сторону возложена обязанность по оплате государственной пошлины.

ИА «Орелград»