Орловчанка обокрала отчима и угодила в колонию

Женщина воспользовалась плохим состоянием здоровья мужчины.

Вступило в силу решение по уголовному делу в отношении жительницы Верховского района Орловской области. Местный суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета). У подсудимой оказалось богатое криминальное прошлое, что было учтено при назначении наказания. Ранее она несколько раз была судима за кражи и вышла из колонии только в 2023 году.

На свободе женщина провела немного времени. Как установили следствие и суд, она обчистила своего отчима. Мужчина испытывает серьезные проблемы со здоровьем, ему трудно ходить. Этим воспользовалась падчерица. Она предложила ему помощь – вызвалась сходить в магазин и приобрести для отчима продукты питания и лекарства, а также оплатить коммунальные услуги. Раньше мужчине с этим помогал его знакомый, но он угодил в больницу.

Отчим был вынужден согласиться. Падчерица сходила в больницу и тем же способом обманула знакомого, уговорив его снять с карты отчима пять тысяч рублей наличными, а карту затем отдать ей. Знакомый поверил в «легенду», поскольку знал, что женщина приходится падчерицей. Просьбу он выполнил, после чего женщина действительно отправилась по магазинам. Только тратила она деньги не на отчима, а на свои собственные нужды.

С чужого банковского счета она похитила около 5200 рублей, но эта сумма для потерпевшего оказалась значительной. Он написал заявление на свою падчерицу. Ее вина был подтверждена в суде показаниями свидетелей. Да и сама подсудимая в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого преступления признала полностью. От дачи показаний она отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ. При этом подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного расследования. Суд признал ее виновной и назначил ей наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»