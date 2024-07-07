Орловца досрочно освободили от наказания

Кромской районный суд удовлетворил ходатайство осужденного.

Кромской районный суд Орловской области удовлетворил ходатайство осужденного, отбывавшего наказание в виде принудительных работ. Мужчина просил об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. В своем ходатайстве он сообщил, что добросовестно трудится с момента прибытия в исправительный центр, с другими осужденными не конфликтует, к работам без оплаты труда по благоустройству учреждения тоже относится добросовестно, нарушений не имеет, а вот поощрялся уже два раза.

«Трудоустроен в ООО «ПОЗЦ Свеженка», где отмечен с положительной стороны, – сообщили в пресс-службе суда. – Гражданского иска не имеет. С потерпевшей примирился еще на стадии следствия, принес ей свои извинения и возместил моральный вред. В настоящее время заключил договор найма жилого помещения для проживания. После освобождения планирует работать в ПОЗЦ «Свеженка». Вину в совершенном преступлении признает».

Представитель исправительного учреждения и прокурор не возражали относительно удовлетворения ходатайства осужденного. Проверив все доводы и изучив представленные документы, суд условно-досрочно освободил заключенного от отбывания наказания на не отбытый срок, с зачетом времени содержания в исправительном центре до вступления постановления в законную силу. Кроме того, на мужчину возложены обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

Ранее тот же суд отказал в удовлетворении ходатайства осужденной, которая просила о замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания. Как пояснили в прокуратуре Орловской области, женщина отбывает наказание в исправительной колонии №6. Она была осуждена в 2019 году по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ее осудили тогда на 8 лет 2 месяца. По истечении половины срока осужденная подала в суд ходатайством, но прокуратура выступила против его удовлетворения.

«В период отбывания наказания осужденная демонстрировала нестабильное поведение, в связи с чем с учетом позиции прокуратуры судом ей было отказано, – отметили в пресс-службе прокуратуры региона. – Осужденная не согласилась с принятым районным судом решением и обжаловала вынесенное постановление в апелляционном порядке. Орловский областной суд согласился с доводами, представленными прокуратурой в апелляционной инстанции, и оставил постановление Кромского районного суда без изменения. В настоящее время женщина продолжает отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии».

ИА «Орелград»