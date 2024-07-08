Администрация губернатора закупит медали Курнакова

Объявлен тендер на изготовление новой региональной награды.

Администрация губернатора и правительства Орловской области объявила тендер на оказание услуг по изготовлению комплектов медали А.И. Курнакова. Напомним, это новая награда регионального значения, недавно утвержденная указом главы региона. Планируется заказать 150 комплектов таких наград. Цена каждого из них составит 1198 рублей, а за весь заказ целиком областные власти готовы заплатить 179,7 тысячи рублей. Медаль представляет собой традиционный наградной символ в виде двухстороннего круглого медальона, подвешенного на колодке.

Медальон и колодка должны быть изготовлены из металла золотистого цвета. На лицевой стороне медальона изображен смещенный влево рельефный погрудный портрет Андрея Курнакова, Народного художника СССР. На оборотной стороне медальона должно быть размещено монохромное изображение полного герба Орловской области. Медальон при помощи ушка и кольца соединяется колодкой, обтянутой муаровой лентой и составленной из вертикальных полос красного, белого и синего цветов.

Поверх ленты наложена лавровая ветвь, диагонально повернутая к верхнему правому углу. Колодка на оборотной стороне имеет булавку для крепления к одежде. Медальон и колодка должны быть изготовлены методом штамповки с покрытием тонированным лаком. Также в комплект должны входить бланки удостоверений к медали. Они изготавливаются в форме книжки из немелованной матовой бумаги. Размер книжки в развернутом виде − 140х100 мм, в сложенном виде – 70х100 мм. Кроме того, в каждый комплект должен входить флокированный футляр бордового цвета с прозрачной пластиковой крышкой: слева ложемент под медаль, справа – под удостоверение.

Медаль Курнакова является формой поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и коллективов организаций за заслуги в области изобразительного искусства, изучении и популяризации творческого наследия российского художника-живописца Андрея Ильича Курнакова (5 октября 1916 – 7 февраля 2010). Он был действительным членом Российской академии художеств, почетным гражданином города Орла, участником Великой Отечественной войны, профессором и одним из основателей художественно-графического факультета Орловского государственного университета.

«С представлением к награждению медалью вправе обратиться руководители органов государственной власти Орловской области и иных государственных органов Орловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований региона, организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Орловской области», – сообщала ранее администрация губернатора.

ИА «Орелград»