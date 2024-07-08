Бастрыкин обратил внимание на орловскую «волокиту»

Главу СКР заинтересовала ситуация на «Болховкином лугу».

Ранее к Александру Бастрыкину поступило соответствующее обращение.

Напомним, речь идёт о парке, расположенном в Болхове. Работами занималось ООО «СБК-ГрупП». Предварительно прокуратура установила, что благоустройство проводилось с нарушениями, а также не было завершено. Однако заказ оплатили в полном объёме.

Нанесённый бюджету ущерб оценили в 66 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «халатность». Им занимается региональное Управление Следственного комитета.

Как сообщает Информационный центр ведомства, Бастрыкин «поручил руководителю СУ СК России по Орловской области Петру Ивановичу Юдину доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты». Такая жёсткая формулировка применяется по отношении к нашему региону впервые.

Как дополнительно сообщает СКР, местные жители недовольны детскими и спортивными площадками, расположенными на «Болховкином лугу» – орловцы считают их небезопасными. Также, как и сообщалось ранее, нарекания вызывает работа дренажной системы.

ИА «Орелград»