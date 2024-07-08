Мэрия Орла предложила побороться за путёвки в северокорейский лагерь

Их разыгрывает «Движение Первых».

Соответствующий пост появился в официальных сетях администрации Орла.

Общественное движение запустило конкурс на поездку в северокорейский лагерь «Сондовон». 50 победителей получат путёвки. Их распределят уже 12 июля.

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно написать эссе на одну из предложенных тем. Также требуется записать видеовизитку.

Принять участие могут россияне в возрасте от 14 до 17 лет включительно. Обязательное условие – наличие заграничного паспорта.

Тем для эссе предлагается три – «Какой я вижу роль России в новом многополярном мире?», «Почему мне интересно посетить КНДР?» и «Что бы я хотел рассказать о России ребятам из КНДР?».

ИА «Орелград»