Мэрия Орла предложила побороться за путёвки в северокорейский лагерь

8.7.2024 | 13:43 Новости, Общество

Их разыгрывает «Движение Первых».

Фото: ИА “Орелград”

Соответствующий пост появился в официальных сетях администрации Орла.

Общественное движение запустило конкурс на поездку в северокорейский лагерь «Сондовон». 50 победителей получат путёвки. Их распределят уже 12 июля.

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно написать эссе на одну из предложенных тем. Также требуется записать видеовизитку.

Принять участие могут россияне в возрасте от 14 до 17 лет включительно. Обязательное условие – наличие заграничного паспорта.

Тем для эссе предлагается три – «Какой я вижу роль России в новом многополярном мире?», «Почему мне интересно посетить КНДР?» и «Что бы я хотел рассказать о России ребятам из КНДР?».

ИА «Орелград»


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