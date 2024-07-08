В Орловском полесье опровергли информацию о передаче озера

8.7.2024 | 13:15 Новости, Общество

Оно никогда не являлось собственностью парка.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Напомним, о передаче в частные руки озера Старое и прилегающего к нему пляжа сообщили некоторые орловские СМИ. Однако выяснилось, что данный земельный участок и эти объекты не входят в состав парка.

Тема обсуждалась в официальной группе Орловского полесья «ВКонтакте». Её прокомментировали с аккаунта национального парка.

«Все земли национального парка «Орловское полесье» сохраняются в своём статусе по сей день», – пояснили представители учреждения.

В то же время в «Полесье» указали, что в текущем году сменился собственник участка земли, на котором находится озеро. Территория перешла в руки индивидуального предпринимателя.

vk.com/public152893260

ИА «Орелград»


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