В Орловском полесье опровергли информацию о передаче озера

Оно никогда не являлось собственностью парка.

Напомним, о передаче в частные руки озера Старое и прилегающего к нему пляжа сообщили некоторые орловские СМИ. Однако выяснилось, что данный земельный участок и эти объекты не входят в состав парка.

Тема обсуждалась в официальной группе Орловского полесья «ВКонтакте». Её прокомментировали с аккаунта национального парка.

«Все земли национального парка «Орловское полесье» сохраняются в своём статусе по сей день», – пояснили представители учреждения.

В то же время в «Полесье» указали, что в текущем году сменился собственник участка земли, на котором находится озеро. Территория перешла в руки индивидуального предпринимателя.

ИА «Орелград»