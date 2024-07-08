Орловцам обещают жару, грозы и град

8.7.2024 | 15:00 Новости, Общество

На Орловскую область надвигается активный атмосферный фронт.

Фото: ИА “Орелград”

Он практически на подходе. Фронт идёт на Орловщину с северо-восточного направления. Об этом рассказали в Орловском гидрометцентре.

Синоптики ждут кратковременные дожди, местами грозы и град.

«Всё это на фоне довольно высокой температуры воздуха в дневные часы», – отметили в учреждении.

В Орле сегодня ночью ожидается до 19 градусов, завтра днём – до 32. Во вторник и среду прогнозируются кратковременные дожди. Начиная с 10-го июля температуры понизятся на несколько градусов.

ИА «Орелград»


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