В Орловской области не хватает охотничьих инспекторов

Регион не достигает значения целевых показателей.

О проблеме на совещании в администрации региона 8 июля сообщил начальник департамента надзорной и контрольной деятельности Сергей Гнеушев. В муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья, должны работать два государственных охотничьих инспектора. В Орловской области показатель 1,58. По остальным показателям ежегодно обеспечивается достижение целевых значений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, сообщил Сергей Гнеушев.

Площадь охотничьих угодий Орловской области на данный момент составляет почти 2 миллиона гектаров. Кроме того, функционирует особо охраняемая природная территория регионального значения общей площадью почти 158 тысяч гектаров. В Орловской области осуществляет деятельность 36 охотпользователей. Они в ответе за сохранение охотничьих ресурсов: наряду с биотехническими мероприятиями и мероприятиями по учету численности охотничьих ресурсов осуществляют производственный охотничий контроль. Департаментом организуется и проводится проверка знаний инспекторов. В случае успешного прохождения проверки знаний производственным охотничьим инспекторам выдаются удостоверения и нагрудные знаки. В настоящее время на территории Орловской области 143 производственных охотничьих инспекторов.

Департаментами ежегодно обеспечивается подготовка указов об утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов. В основу ложатся данные учета численности животных.

«В целом, численность охотничьих ресурсов имеет положительную динамику и находится в состоянии, способствующем естественному развитию вольных популяций лимитируемых видов», – сообщил Гнеушев.

Отдельно чиновник коснулся темы АЧС. Численность кабана на территории Орловской области поддерживается на рекомендованном уровне, не превышающем 0,25 особи на 1 000 гектар в каждом муниципальном округе.

Сотрудниками департамента, а также казенного учреждения в общей сложности проведено в текущем году 711 обследований охотничьих угодий. По их результатам было выявлено 18 административных правонарушений. Виновные лица привлечены к ответственности. В текущем году предъявлено шесть исков о возмещении вреда, причиненного охотничьим ресурсам на общую сумму 359 тысяч рублей. В настоящее время по решению суда взыскано 150 тысяч рублей. В целях профилактики нарушения обязательных требований охотпользователям выдано 9 предостережений и проведено 8 профилактических визитов. Также направлено 3 сообщения в полицию по факту нарушения правил охоты по статье 258 УК РФ (незаконная охота).

ИА “Орелград”