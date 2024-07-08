Под Орлом расчистили площадку для маслозавода

Проект реализуется с этого года.

Его реализует ООО «МЭЗ Юнэко». Компания строит завод растительных масел на территории Особой экономической зоны «Орёл».

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, на данный момент «Юнэко» завершила расчистку земельного участка от древесной растительности. Также компания вынесла высоковольтную линию за пределы строительной площадки.

Проект реализуется с февраля этого года. Планируется вложить в него около трёх миллиардов рублей. Сейчас потрачено уже 479 миллионов.

Кроме того, ввод завода позволит создать на Орловщине 110 новых рабочих мест. Как сообщает пресс-служба, к настоящему моменту уже созданы пять из них.

Основным видом продукции станет рапсовое масло. Завод сможет обрабатывать по 300 тысяч тонн рапса за год.

ИА «Орелград»