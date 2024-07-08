От работы в детских лагерях отстранили 14 человек

Об итогах проверок рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Александр Румянцев выступил на совещании в администрации региона 8 июля. Он доложил, что между сменами обязательно проводится обследование персонала пищеблоков. Перед заездом было выявлено 13 носителей рота- и норовирусной инфекции. Они были допущены к работе только после соответствующего лечения. В последующем был выявлен еще один носитель. Он также был отстранен от работы. После лечения допущен к исполнению своих обязанностей.

Клещей на территории детских лагерей не обнаружено. Есть отдельные вопросы к материальной базе и документации.

«Пока, скажем так, таких серьезных нарушений, связанных с прохождением летней оздоровительной кампании, пока не наблюдаем», – заключил Александр Румянцев.

Заместитель губернатора Вадим Тарасов рекомендовал департаментам образования и здравоохранения до окончания оздоровительной кампании очень пристально относиться к работе по обеспечению безопасности детей. Особенно сейчас, когда установилась жаркая погода и возрос риск различных кишечных инфекций.

ИА “Орелград”