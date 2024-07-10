В Сосковской ЦРБ установили новый флюроограф

10.7.2024 | 11:25 Медицина, Новости

Это цифровое медицинское оборудование.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Его купили благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и программе «Модернизация первичного звена». Об этом сообщили в профильном региональном департаменте.

Оборудование обошлось примерно в 4,6 миллиона рублей. Предыдущий флюроограф отработал в поликлинике около 18 лет.

«Снимки будут храниться в электронной базе. Это значит, что любой врач со своего рабочего места сможет посмотреть их в амбулаторной карте пациента», – рассказала рентгенлаборант Сосковской ЦРБ Елена Садовникова.

Теперь диагностическое оборудование районной поликлиники полностью обновлено. В минувшем году в учреждении заменили электрокардиограф и аппарат УЗИ.

ИА «Орелград»


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