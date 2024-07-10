Россияне не посчитали незавершённую «Дворянку» значимым достижением

Зато в топ-5 на «Достижения.рф» вошёл орловский «Зубропарк».

Напомним, интернет-пользователи выбирали лучшие достижения российских регионов в различных номинациях. Это происходило на специальном сайте проекта «Достижения.рф». Старт голосования приурочили к открытию выставки «Россия» в Москве на ВДНХ, а завершение процедуры – соответственно, к окончанию мероприятия.

Орловская область участвовала в конкурсе с тремя «кандидатами в достижения». Речь шла о двух инициативах, пока только запланированных к исполнению, и ещё одной, которая, наоборот, давно должна была воплотиться в жизнь.

В итоге орловский «Зубропарк» занял пятое место в номинации «Туристический проект». Инициатива подразумевает строительство парка семейного и активного отдыха рядом с «Орловским Полесьем». За неё проголосовали 8236 человек.

2467 голосов отдано за «Музей ратной славы Орловского края». Он тоже пока только планируется к созданию.

Третий кандидат – сквер «Дворянское гнездо», который, по плану, должны были благоустроить к 1 сентября минувшего года. Как он оказался в этом ряду – не совсем понятно. За благоустройство «Дворянки» проголосовали лишь 645 человек.

Кстати, сегодня, 10 июля – очередная дата, когда сквер, наконец, должны были сдать.

ИА «Орелград»