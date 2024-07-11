Похитителя креста и иконки отправили в колонию

Представитель среднеазиатской республики ответил за кражу.

В Орле обращен к исполнению обвинительный приговор Северного районного суда, вынесенный в начале этого года в отношении уроженца Таджикистана. Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием назначенного наказания в колонии-поселении. Преступление мужчина совершил в прошлом году.

Было установлено, что в одном из торговых комплексов Орла он познакомился с молодым человеком, который позвал его и еще несколько таких же случайных знакомых к себе в гости. Впрочем, дом принадлежит не ему самому, а его тете. Однако она в тот день уехала в деревню, а племянника попросила побыть в ее доме и последить за ним. Когда женщина вернулась домой, то не нашла ни племянника, ни своих золотых украшений.

Злоумышленник похитил золотые изделия, в том числе нательные крестик и иконку. Подозрение сначала пало на самого племянника, но тот их от себя отвел. Он признался, что приводил домой компанию малознакомых людей, один из которых рылся в шкафчиках и шкатулках. Полиция начала расследование и вскоре вышла на скупщика золота, который «периодически появляется возле ЦУМа».

Тот припомнил, что к нему действительно подходил человек, «внешне похожий на таджика». Последний предложил ему купить золотые украшения. Скупщик отдал за них чуть менее 20 тысяч рублей и в тот же день перепродал с большой выгодой для себя. По оценкам следствия и суда, стоимость похищенных украшений составляла 64 тысячи рублей. Кстати, мать осужденного возместила потерпевшей материальный ущерб в полном объеме, но вор все равно получил обвинительный приговор.

ИА «Орелград»