На жилье в Орле приходится 96% строительства

Статистики оценили динамику строительного рынка в Орловской области.

В Орловской области объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-мае 2024 года превысил 10,2 миллиарда рублей, что составило 107,1 процента, в сопоставимой оценке, к аналогичному периоду 2023 года. Непосредственно в мае текущего года строители освоили более 2,1 миллиарда рублей, что на 18,1 процента меньше, чем было годом ранее. Такие оперативные данные приводит Орелстат.

«С начала текущего года организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства и с численностью работников свыше 15 человек, выполнено работ по договорам строительного подряда и хозяйственным способом на сумму 3,266 миллиарда рублей, что больше объема прошлого года на 7,1 процента, в сопоставимых ценах, – уточнили в ведомстве. – Из числа введенных в действие в январе-мае 2024 года зданий 96,4 процента составляют здания жилого назначения».

Жилищное строительство продолжает развиваться ударными темпами. Так, за отчетный период времени организациями и индивидуальными застройщиками на территории региона в целом было построено 1658 квартир, введено в эксплуатацию 141,2 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений. В Орелстате подсчитали, что в городах и поселках городского типа за пять месяцев текущего года было введено в эксплуатацию 56,7 тысячи квадратных метров жилья, а в сельской местности – 84,5 тысячи «квадратов». Иными словами, селяне активнее строят индивидуальное жилье, опережая городских застройщиков с их многоэтажками.

«Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 717 новых жилых домов общей площадью 90,7 тысячи квадратных метров, что составляет 64,3 процента от всей площади жилья, введенной в январе-мае 2024 года, – поясняют статистики. – Из них 114 жилых домов площадью 8,4 тысячи квадратных метров находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. Организациями-застройщиками сдана в эксплуатацию 941 квартира в девяти жилых зданиях квартирного типа общей полезной площадью 50,5 тысячи квадратных метров».

ИА «Орелград»