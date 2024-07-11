В Орловском округе подрядчика поймали на недоработках

Дорожные пробы не прошли лабораторный контроль.

Речь идёт о ремонте, который идёт в деревне Шепино на местной Центральной улице. ООО «ТСК Альянс» приводит в порядок участок длиной в полкилометра. Цена контракта – около 8,5 миллиона рублей.

Как рассказал на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований руководитель Орловского муниципального округа Роман Жуков, при выполнении данных работ были выявлены проблемы.

«В лаборатории «Орёлгосзаказчика» произведён отбор проб. Пробы не прошли лабораторный контроль. В настоящее время подрядчик ведёт работу по устранению замечаний», – указал чиновник.

На данный момент на дороге обустроены тротуары и уложен нижний слой асфальтобетонной смеси. Капремонт должен завершиться до 16 августа.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

ИА «Орелград»