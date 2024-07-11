В Орловской области обработка ТКО идёт «ни шатко ни валко»

Показатели не выполняются.

Об этом говорили на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Его провёл Вадим Тарасов, заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам.

На встрече обсуждалось достижение целевых показателей нацпроектов, установленных как ориентир для региональных департаментов.

По всем направлениям по итогам 2 квартала уровень достижения составил 47%. Тарасов счёл этот промежуточный итог недостаточно высоким.

«Наибольшее количество [претензий], конечно, к Департаменту здравоохранения, который сегодня не пришёл по удивительным причинам», – отметил замгубернатора.

Также вопросы возникли и к Департаменту культуры. «Снижение показателей. В жёлтой зоне находится количество поддержанных творческих инициатив и проектов», – указал Тарасов.

Кроме того, замгубернатора обратил внимание и на нацпроект «Экология». С ним тоже не всё в порядке. В частности, не выполняется показатель по доле ТКО, направляемых на обработку.

«Мы почти в два раза не выполняем этот показатель», – констатировал заместитель Клычкова. Тарасов призвал ответственных чиновников ещё раз проработать вопрос и скорректировать мероприятия, чтобы достигнуть нужной планки к концу года.

ИА «Орелград»