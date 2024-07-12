На «Светлой жизни» снова разрешили купаться

Также «расконсервирован» пляж в районе горпарка Орла.

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Ведомство опубликовало обновлённые данные по проверкам качества воды на официальных пляжах региона. Два пляжа областного центра, где наблюдались несоответствия по микробиологическим показателям, «снова в деле».

Также вода пришла в норму на пляжах у пансионата «Мечта» (Орловский муниципальный округ, посёлок Зелёный шум) и в Урицком районе (в деревне Большое Сотниково). «Андриабуж», а также места отдыха в Юдинке (Покровский район) и Васильевке (Свердловский район) остаются недоступными.

Кроме того, по микробиологическим показателям забракованы три новых пляжа – два в Ливенском районе (в Семенихино и Сергиевком) и один в Малоархангельском (на пруду «Новый Беленький»). Купаться здесь пока тоже нельзя.

ИА «Орелград»