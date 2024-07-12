В Орловской области выбрали лучшую школу и садик года

Соответствующие указы утвердил губернатор.

Андрей Клычков одобрил списки победителей и призёров областных конкурсов «Школа года» и «Детский сад года» за 2024-й. Правда – пока только среди учреждений, расположенных в городах.

Среди общеобразовательных учереждений победителем стала школа №50 Орла. Призёрами – школы №10 и №52 областного центра.

Благодаря победе в конкурсе школа №50 получит грант в размере 750 тысяч рублей – субсидию из обласного бюджета. Деньги нужно будет потратить на закупку оборудования для учёбы.

Среди городских детских садов области лучшим оказался №35 Орла. Призёрами – садики областного центра №93 и №96.

ИА «Орелград»