В Орловской области выбрали лучшую школу и садик года

12.7.2024 | 16:29 Новости, Образование

Соответствующие указы утвердил губернатор.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Андрей Клычков одобрил списки победителей и призёров областных конкурсов «Школа года» и «Детский сад года» за 2024-й. Правда – пока только среди учреждений, расположенных в городах.

Среди общеобразовательных учереждений победителем стала школа №50 Орла. Призёрами – школы №10 и №52 областного центра.

Благодаря победе в конкурсе школа №50 получит грант в размере 750 тысяч рублей – субсидию из обласного бюджета. Деньги нужно будет потратить на закупку оборудования для учёбы.

Среди городских детских садов области лучшим оказался №35 Орла. Призёрами – садики областного центра №93 и №96.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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