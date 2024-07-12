Под Орлом в Знаменке затопило несколько улиц

12.7.2024 | 15:20 Новости, Происшествия

Причиной стали дожди, а также отсутствие канализации.

Фото: ИА “Орелград”

Возможно, теперь проблема решится. Об этом рассказали «Вести-Орёл».

В частности, на подтопление своих придомовых участков жалуются жители Лесной улицы. Осадки уже оставили их без запланированного урожая. Вода заполнила подвалы и подошла к домам.

Данное место оборудовано водоотводным ровом. Однако он зарос травой и не выполняет нужных функций. Существует и проект по строительству ливневой канализации – ещё от 2013-го года.

«Будем использовать любой шанс, чтобы сделать <канализацию>», – заявил начальник Знаменского теруправления Николай Логвинов.

Сейчас уполномоченные органы проводят экспертизу, чтобы выяснить точные причины ЧП, а также объёмы нанесённого ущерба. После её завершения вопрос о создании «ливнёвки» может сдвинуться с мёртвой точки.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования