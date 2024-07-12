Под Орлом в Знаменке затопило несколько улиц

Причиной стали дожди, а также отсутствие канализации.

Возможно, теперь проблема решится. Об этом рассказали «Вести-Орёл».

В частности, на подтопление своих придомовых участков жалуются жители Лесной улицы. Осадки уже оставили их без запланированного урожая. Вода заполнила подвалы и подошла к домам.

Данное место оборудовано водоотводным ровом. Однако он зарос травой и не выполняет нужных функций. Существует и проект по строительству ливневой канализации – ещё от 2013-го года.

«Будем использовать любой шанс, чтобы сделать <канализацию>», – заявил начальник Знаменского теруправления Николай Логвинов.

Сейчас уполномоченные органы проводят экспертизу, чтобы выяснить точные причины ЧП, а также объёмы нанесённого ущерба. После её завершения вопрос о создании «ливнёвки» может сдвинуться с мёртвой точки.

ИА «Орелград»