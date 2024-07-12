В ОГУ уточнили число студентов-индийцев

Оказалось, что оно намного меньше озвученного Ольгой Пилипенко.

Напомним, накануне депутат Госдумы заявила, что количество иностранных студентов из Индии, проходящих обучение в ОГУ имени Тургенева, сравнялось с населением Новосиля. Речь шла о трёх тысячах человек.

Как выяснил «Орёлтаймс», эти данные не вполне соответствуют действительности. В самом Орловском госуниверситете рассказали, что студентов-индийцев всего около 800 человек. Примерно столько же приехало на обучение из Туркменистана.

Общее же число всех иностранных студентов составляет около 3,5 тысячи человек. Они представляют 55 стран мира. Примерно половина этих государств приходится на африканский континент.

Что касается Новосиля, то, по данным на 2023-й год, население райцентра составляет 2938 человек.

ИА «Орелград»