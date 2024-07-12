Спикер облсовета вручил дипломы выпускникам Президентской академии

Сегодня около тысячи из них получили такие документы.

В их числе – выпускники среднего профессионального образования, бакалавры и магистры Среднерусского института управления – филиала Президентской академии. Важно, что из общего числа выпускников 278 получили красные дипломы.

Торжественная церемония вручения дипломов состоялась в актовом зале Президентской академии на улице Октябрьской, 12.

В начале торжественной части перед выпускниками выступил председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. Он поздравил выпускников со знаковым событием в их жизни, а также поблагодарил коллектив Президентской академии за подготовку молодых специалистов.

Далее с речью выступил директор Среднерусского института управления Павел Меркулов. «В этом году мы впервые выпускаем ребят по новым специальностям сферы сервиса, товароведения и таможенного дела… Цели и задачи, которые стоят перед нами, всем известны. Поэтому в будущем нужно стремиться реализовывать свой профессиональный потенциал», – подчеркнул Павел Меркулов.

Затем Меркулов и Музалевский в торжественной обстановке вручили красные дипломы магистрам и бакалаврам. Отметим, что сейчас в Президентскую академию в Орле принимаются документы от абитуриентов по 19 специальностям.

ИА «Орелград»