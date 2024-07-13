Истории семей известных орловцев проследили по фото

Госархив Орловской области запустил любопытный проект.

Проект «Год семьи» презентовал Государственный архив Орловской области. Он работает на сайте учреждения. В архиве пояснили, что проект создан в соответствии с указом президента Владимира Путина в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения семейных ценностей. Напомним, что 2024 год объявлен президентом в России Годом семьи.

«Каждая семья имеет свою историю, которую можно передать через фотографии, – говорят в архиве. – Семейные фотографии помогают сохранить воспоминания о детстве, о родителях и бабушках-дедушках, которых уже нет в живых. Вниманию пользователей на сайте представлены семейные фотографии из фондов Государственного архива Орловской области известных жителей области XX века».

Например, одна из страниц проекта посвящена семье Владимира Хитрово, известного на весь мир ученого, доктора биологических наук, профессора и краеведа. Вниманию посетителей виртуальной выставки представлена фотография, сделанная в начале XX века в собственном имении Муратово Орловской губернии. Владимир Хитрово родился 26 декабря 1878 года в Санкт-Петербурге, но указанное имение в Орловской губернии досталось ему по наследству. Кстати, имен в этом имении с 1901 года он проводил комплексное исследование природы.

Другая публикация представляет собой фотоснимок, сделанный в сентябре 1903 года. На нем запечатлена семья Николая Поликарпова, знаменитого советского авиаконструктора, глава ОКБ-51 (впоследствии — ОКБ Сухого), дважды лауреата Сталинской премии и Героя Социалистического Труда. На снимке будущий легендарный авиаконструктор запечатлен еще ребенком, вместе с матерью, сестрами и братьями.

«Является одним из основоположников советской школы самолётостроения, – напоминают в архиве. – Созданные под его руководством многоцелевые самолеты У-2 (По-2) и Р-5 были одними из лучших в своем классе, а И-15 бис, И-153 «Чайка» и И-16 стали основой истребительной авиации СССР 1934-1941 годов, за что конструктор заслужил репутацию «короля истребителей».

ИА «Орелград»