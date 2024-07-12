Задержан житель Орловщины, подозреваемый в поддержке терроризма

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСБ.

Известно, что мужчина родился в 1976-м году. Противоправную деятельность пресекли сотрудники Управлений ФСБ по Орловской и Пензенской областям.

Орловец подозревается в совершении государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России. Предварительно установлено, что в предыдущем и текущем годах он не раз переводил денежные средства в Украину на счета организаций, признанных террористическими.

Уголовные дела возбуждены по статьям «государственная измена» и «содействие террористической деятельности». Ими также занимается орловское Управление ФСБ.

В настоящее время в рамках дел проводятся необходимые мероприятия.

ИА «Орелград»