Орловские полицейские спасли мурманского шпица от теплового удара

12.7.2024 | 13:41 Закон и порядок, Новости

Они помогли оперативно доставить собаку к ветеринарам.

Фото: Пресс-служба Управления МВД по Орловской области

Хозяйка пса поблагодарила стражей закона и порядка за неравнодушие. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

Случай произошёл на трассе «Крым». Ранее жительница Мурманской области приехала в Кромской район Орловщины к своим родителям. Женщина захватила с собой шпица по кличке Жорик.

Во время очередной прогулки собаке стало плохо. Как стало известно позднее, пёс перенёс тепловой удар. Хозяйка села в «Киа» и отправилась в Орёл в ветлечебницу.

Однако по пути состояние собаки ухудшилось. Шпиц начал задыхаться. До Орла оставалось ещё около часа езды. Тогда женщина остановила машину и попросила о помощи сотрудников ДПС.

Старшие лейтенанты полиции Иван Колосов и Павел Мальцев с разрешения дежурного доставили собаку и её хозяйку в лечебницу на патрульном автомобиле. Здесь животному оказали необходимую помощь.

ИА «Орелград»


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