В Ливнах продвижение жилищной очереди замедлилось

Причины снижения скорости были озвучены на совещании в мэрии.

Как сообщает администрация Ливен, на оперативном совещании у главы города был заслушан доклад начальника городского управления культуры, молодежной политики и спорта Максима Анисимова. Работа с молодежью в городе строится в рамках реализации муниципальной программы, включающей в себя пять подпрограмм. Среди них есть и подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей».

В мае этого года постановлением администрации Ливен был утвержден новый норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья, который используется для расчета размера социальной выплаты участникам подпрограммы. Его величина составляет 69 357 рублей. Исходя из этой суммы, свидетельство о праве получения социальных выплат на приобретение или строительство жилья было выдано только одной молодой многодетной семье.

«Общий объем финансирования составил почти 2,2 миллиона рублей, в том числе за счет средств муниципального бюджета – более 1 миллиона рублей, – доложил Максим Анисимов. – На очереди по данной подпрограмме на сегодня состоит 25 молодых семей, в том числе четыре многодетные. В связи с увеличением стоимости 1 квадратного метра жилой площади продвижение по очереди резко сократилось».

Что касается других направлений, то докладчик рассказал, например, о содействии в профориентации и трудоустройстве молодежи. По его словам, в 2024 году несовершеннолетние трудоустраиваются в трудовые отряды, которые были созданы на базе общеобразовательных организаций. На данный момент трудоустроено 140 несовершеннолетних.

ИА «Орелград»