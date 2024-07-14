Орловчанка при помощи денег уладила дело о ДТП

Автоледи обвиняли в наезде на пешехода.

Примирением сторон завершился судебный процесс по делу о ДТП с пострадавшим. Орловский районный суд постановил прекратить уголовное дело в отношении обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Органами предварительного следствия женщина была обвинена в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью человека. Как следует из материалов дела, дорожный инцидент произошел в январе 2024 года.

В период времени с 19 часов 10 минут до 19 часов 32 минут автоледи, управляя технически исправным автомобилем марки «Дэу Матиз», следовала по Болховскому шоссе на территории деревни Жилина Орловского муниципального округа. Двигалась она со стороны села Плещеево в направлении города Орла. По версии следствия, вела автомобиль со скоростью около 40 км/ч. При подъезде к нерегулируемому светофором пешеходному переходу скорость она не сбросила и не уступила дорогу женщине, переходившей дорогу по «зебре».

Автомобиль сбил пешехода. В результате ДТП пострадавшая получила несколько переломов, сотрясение головного мозга, ушиб правого легкого и другие травмы. Медики оценили их как травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. В ходе производства по уголовному делу в судебном заседании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемой в связи с примирением сторон.

Она заявила, что подсудимая возместила причиненный преступлением ущерб «путем неоднократного принесения извинений», а также возмещения как на предварительном, так и в судебном следствии материального и морального вреда в общем размере 400 000 рублей. Кстати, сумму возмещения вреда определила сама потерпевшая, пояснившая суду, что такая сумма для нее является достаточной формой возмещения вреда.

ИА «Орелград»