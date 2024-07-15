Экс-сотрудник орловского Росреестра подозревается во взятке

Орловчанка работала в должности специалиста-эксперта регионального Управления ведомства.

Подробности рассказали в областном Управлении Следственного комитета России, которое занимается делом.

Оно возбуждено по статье «получение взятки». Предварительно установлено, что преступления происходили с 2022-го по текущий годы.

Орловчанка работала специалистом-экспертом межмуниципального отдела по Мценску, Мценскому и Болховскому районам. Женщина получила около 338 тысяч рублей от членов организованной преступной группы, которая занималась хищениями бюджетных средств.

В обмен на деньги орловчанка в ускоренном порядке, с нарушением существующих норм, зарегистрировала несколько жилых помещений. Жильё приобреталось для граждан, которых переселяли из аварийного жилого фонда.

На данный момент подозреваемая задержана следователем. В рамках дела проводятся необходимые мероприятия.

ИА «Орелград»