В облправительстве рассказали подробности об атаке БПЛА

О них доложил первый замгубернатора в правительстве Орловской области Владимир Ивановский.

Тема обсуждалась на сегодняшнем оперативном совещании.

По словам Ивановского, атака произошла сегодня в 5 часов 11 минут в Орловском муниципальном округе в населённом пункте Малая Саханка. Объектом для вражеского нападения стала нефтебаза «Чёрное золото».

Беспилотник упал и взорвался. «Незначительные повреждения получили ёмкости в 1000 кубов для хранения нефти», – пояснил Ивановский. Других последствий атака не имела.

На место оперативно выехали сотрудники МЧС и ФСБ. «Ситуация находится под контролем», – констатировал первый замгубернатора.

Согласно открытым данным, нефтебаза находится на улице Промышленной, 12/1.

ИА «Орелград»