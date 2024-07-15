Мэрия не смогла продать акции и недвижимость

Сразу два аукциона признаны несостоявшимися.

Администрация города Орла в лице управления муниципального имущества и землепользования в очередной раз не смогла продать находящийся в муниципальной собственности 100-процентный пакет акций акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Торги признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие. Напомним, городские власти планировали пустить с молотка 10 823 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Уставный капитал АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» составляет 10,823 миллиона рублей, но начальная цена пакета акций была установлена в размере 1,151 миллиарда рублей. За эту сумму можно было приобрести муниципальные гостиницы «Орел» и «Русь». Впрочем, ранее из-за отсутствия заявок на участие были признаны несостоявшимися торги по продаже акций «Орел-Отеля», назначенные на 22 апреля и 3 сентября 2021 года, 19 мая и 30 июня 2022 года, 5 мая и 13 октября 2023 года.

По той же причине, то есть из-за полного отсутствия потенциальных покупателей, управление муниципального имущества и землепользования признало несостоявшимся открытый аукцион по продаже недвижимости, входящей в состав муниципальной казны. Речь идет о нежилых помещениях по переулку Багажному, дом 1, улице Карачевской, дом 31, улице Лесной, дом 3, улице Матросова, дом 48 и улице Машиностроительной, дом 3.

Однако городские власти выставили эти же помещения на следующие торги, назначив их проведение на 12 августа 2024 года. Самым дорогим лотом является нежилое двухэтажное административное здание и гараж рядом с ним, расположенные на улице Лесной. Административное здание оценено в 14,394 миллиона рублей, гараж – в 393,84 тысячи рублей. Вместе с ними с молотка пойдет земельный участок площадью 1362,44 квадратных метров, стоимость которого установлена в размере 6,78 миллиона рублей.

ИА «Орелград»