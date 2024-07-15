Конкурс талантов проведет Орловская епархия

Блеснуть своими талантами пригласили юных прихожан.

В Орловской области в период с 1 августа по 18 октября пройдет региональный этап XX Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира: времен связующая нить». Он будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. К участию приглашаются юные прихожане в двух возрастных категориях: с 9 до 12 лет и с 13 до 17 лет. По итогам регионального этапа компетентное жюри отберет 30 победителей, работы которых будут направлены в Москву.

«Там в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации пройдет заседание жюри конкурса, которое определит победителей, – сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской Православной Церкви. – В январе 2025 года оргкомитет организует приезд победителей в Москву. Для них пройдет культурная программа с посещением музеев Москвы и Санкт-Петербурга. Церемония награждения победителей пройдет на XXIII Международных Рождественских образовательных чтениях».

В этом году организаторы предусмотрели для участников четыре номинации: «Основная тематика»; «Православная икона»; «Роспись по фарфору» (бумажный шаблон, который можно использовать для исполнения на самом изделии); «Рассказ». Иными словами, на конкурс приглашаются юные художники и прозаики, которым предстоит «воплотить красоту Божьего мира через свои произведения». Принимать работы будут в Орле до 18 октября по адресу: Монастырская площадь, 1. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

ИА «Орелград»